Названы подробности атаки на РФ ночью

Силы ПВО уничтожили за ночь над регионами России 85 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным ведомства, 42 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА — над акваторией Чёрного моря, шесть — над акваторией Азовского моря, по пять — над территорией Брянской области и Республики Крым, четыре — над территорией Республики Адыгея, три — над территорией Ленинградской области, по два БПЛА — над территориями Воронежской и Астраханской областей, по одному БПЛА — над территориями Калужской, Смоленской областей и Ставропольского края.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре, в результате погиб один человек.

Позже стало известно, что в Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП.