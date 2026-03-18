Краснодарцам рекомендовали не отправлять детей на занятия из-за БПЛА

Мэр Краснодара порекомендовал жителям не отправлять детей на занятия из-за БПЛА
Мэр Краснодара Евгений Наумов порекомендовал жителям не отправлять детей на занятия в связи с неспокойной обстановкой в городе из-за атаки БПЛА.
При этом уточняется, что все социальные учреждения будут работать по графику и готовы принимать детей.
«Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей. Однако в связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия», — написал Наумов в Telegram-канале.
Несколькими часами ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре, в результате погиб один человек.
Позже стало известно, что в Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП.