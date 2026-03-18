В России раскрыли мотивацию Ирана в сопротивлении США

Генерал-майор запаса, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников в разговоре с РИА Новости оценил намерения Соединенных Штатов Америки (США) отправить десант в Иран, а также раскрыл, что мотивирует иранцев на сопротивление.

Плотников отметил, что армия Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ополчение «Басидж» — это несколько миллионов религиозно и идеологически мотивированных бойцов. Поэтому разрушения и гибель мирного населения «мотивируют на сопротивление лучше любой проповеди и мечети».

В касательно Вашингтона, эксперт уверен, что он не решится на полномасштабную наземную военную операцию против Ирана. По мнению Плотникова, такой контингент не сможет достигнуть серьезных целей.

«Пока больше похоже на демонстрацию намерений», — заключил ученый.

