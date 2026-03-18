ВСУ отвели танки от берегов Днепра после потери ЗРК IRIS-T

Украинские военнослужащие после потери зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства отвели свои танки и тяжелую технику от берегов реки Днепр в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на десантника Вооруженных сил РФ с позывным "Мореман".

"После уничтожения IRIS-T, после вывода из строя нескольких РЛС (радиолокационных станций. — "Газета.Ru") RADA, противник оттянулся", — рассказал источник агентства.

Он подчеркнул, что теперь бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) тщательнее маскируют свои орудия. Но это не мешает ВС РФ уничтожать их технику. 1 марта министерство обороны РФ заявило, что расчет дронов в составе Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вскрыл пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

Как сообщили в ведомстве, цель была обнаружена во время планового облета территории — она располагалась в ангаре. Разведчики передали координаты объекта артиллеристам, и те точным ударом уничтожили пункт управления дронами украинских войск.