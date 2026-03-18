Крупнейший авианосец в мире "Джеральд Форд" отправят на ремонт

Крупнейший в мире американский авианосец "Джеральд Форд", который в настоящее время находится в Красном море и играет ключевую роль в войне с Ираном, в ближайшее время отправится на Крит для ремонта после того, как на прошлой неделе на его борту произошел пожар.

По данным газеты New York Times, корабль, вероятно, будет заменен авианосцем "Джордж Буш", который готовится к развертыванию на Ближнем Востоке.

"Джеральд Форд" - головной корабль нового поколения американских авианосцев. Он был введен в строй ВМС США в 2017 году и назван в честь 38-го президента США Джеральда Форда.

Длина корабля, оснащенного двумя ядерными реакторами, превышает 335 метров, ширина - 75 метров. Судно способно двигаться со скоростью около 55 километров в час. Оно может перевозить 100 тысяч тонн при максимальной нагрузке, уточняет Le Figaro. Экипаж насчитывает более 4000 моряков. Корабль перевозит десятки боевых самолетов и в настоящее время сопровождается эсминцами с управляемым ракетным вооружением.

Перед отправкой на Ближний Восток "Джеральд Форд" участвовал в операциях США в Карибском бассейне, где Вашингтон проводит интенсивную кампанию авиаударов по лодкам, представленным как "причастные к наркотрафику". Он использовался при захвате санкционированных нефтяных танкеров и при задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января, с него десантировался элитный отряд морских котиков.

На прошлой неделе пожар, не связанный с боевыми действиями, охватил прачечную корабля, из-за чего пострадали двое моряков. "Около 100 коек были повреждены", - заявил во вторник американский чиновник, добавив, что пожар не повлиял на работу авианосца. Корабль также сталкивается с серьезными проблемами с санитарными удобствами: американская пресса сообщает о засоре труб и длинных очередях у дверей туалетов. Проблема не нова. Согласно правительственному отчету 2020 года, трубы авианосца "неожиданно и часто" забиваются и требуют регулярной очистки кислотой, стоимость расходования которой составляет 400 тысяч долларов за каждую операцию.

ВМС США признали эти трудности. Однако командование корабля заверило, что "инциденты с засорами труб быстро решаются квалифицированным специалистом и инженерами с минимальным периодом простоя". Между тем в Соединенных Штатах ходят слухи, что именно моряки подожгли авианосец, чтобы заставить корабль вернуться в порт, потому что они очень измотаны, ведь находятся в море девять месяцев, и им говорят, что они будут в Персидском заливе как минимум до мая. Конгрессмен Марк Уорнер, заместитель председателя комитета сената по разведке, резко раскритиковал длительный поход корабля. "Ford и его экипаж были доведены до предела после почти года в море, и они расплачиваются за безрассудные военные решения президента Дональда Трампа", - сказал он в заявлении.