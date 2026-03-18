Два человека погибли на востоке Тель-Авива после удара Ирана

В результате иранского ракетного обстрела Тель-Авива не выжили двое израильтян. Об этом сообщает служба неотложной медицинской помощи Израиля "Маген Давид Адом" (МАДА). По имеющейся информации, мужчина и женщина получили тяжелые осколочные ранения в восточном районе Тель-Авива Рамат-Гане. Медики не смогли их спасти.

Еще один человек легко ранен осколками в руку. Его отправили в больницу. В результате обстрела получил повреждения служебный автомобиль МАДА. 18 марта сообщалось, что ливанское шиитское движение "Хезболла" атаковало базу израильских военно-морских сил к северо-западу от города Хайфа, применив высокоточное оружие.

За день до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что спецслужбы Ирана ликвидировали на территории Израиля высокопоставленного чиновника еврейского государства.