Иран объявил о новой волне ударов по Израилю за гибель Лариджани

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани, сообщило Press TV.

© m24.ru

Власти Израиля 17 марта заявили о гибели Лариджани в результате атаки по Тегерану. Сначала офис иранского политика опроверг его смерть. Однако затем Тегеран официально подтвердил произошедшее. Кроме того, в ходе этой же атаки погибли сын Лариджани Мортаза и руководитель охраны.

Президент республики Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель Лариджани. По данным СМИ, его похороны состоятся в Тегеране 18 марта.

Эскалация конфликта в регионе произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция Штатов и Израиля против Ирана завершится скоро, однако не на текущей неделе. Американский лидер отметил, что хочет войн "меньше, чем кто-либо другой". Глава государства добавил, что те, кто считает, что Иран не должен иметь ядерное оружие, должны поддержать операцию США.