Реактивный снаряд попал на территорию иранской АЭС «Бушер»

Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что на территорию иранской АЭС «Бушер» попал реактивный снаряд. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в организации, снаряд не привел к жертвам или значительным повреждениям станции. При этом в сообщении подчеркивается, что такой инцидент является нарушением международных норм, поскольку повреждение ядерных объектов может иметь невосполнимые последствия для всего региона.

«Прилетевший со стороны противника снаряд по (площадке) АЭС "Бушер" не привел как к материально-техническому ущербу, так и жертвам», — сообщили в организации.

Напомним, что АЭС «Бушер» строят при содействии России. Это первая на Ближнем Востоке АЭС. Первый энергоблок был подключен к сети в 2011 году, а в 2013 году его ввели в промышленную эксплуатацию. В данный момент на АЭС ведется строительство второго энергоблока из трех.

Ранее с АЭС «Бушер» вывезли 150 российских сотрудников.