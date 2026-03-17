Украина направила военных на Ближний Восток

Киев направил 201 военного эксперта по противодействию беспилотным летательным аппаратам в страны Ближнего Востока. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, военные уже находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива, еще 34 специалиста готовы к развертыванию.

Зеленский добавил, что эксперты были направлены по просьбе США и других партнеров Киева в рамках дронового соглашения.

Специалисты находятся в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт, добавил президент Украины.

14 марта временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар заявил, что слова Зеленского о поддержке стран Ближнего Востока ставят Украину в один ряд с врагами Ирана.

13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана. Затем Трамп также сказал, что американской армии не нужна помощь Киева, а президент Украины Владимир Зеленский является «последним человеком», от которого Вашингтон будет ее ждать.

5 марта Зеленский заявил, что Украина может направить США средства для борьбы с дронами и своих специалистов. А 9 марта Зеленский сообщил, что Киев направит беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты военных баз США.