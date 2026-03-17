Иран впервые применил против Израиля усовершенствованную баллистическую ракету

Иран впервые применил в текущем конфликте с США и Израилем усовершенствованную баллистическую ракету Haj-Qasem. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Сегодня Корпус стражей исламской революции впервые применил передовую ракету Haj-Qasem», — говорится в публикации.

Отмечается, что удары были нанесены по штаб-квартирам и базам в четырех странах Ближнего Востока, которые являлись площадкой для нападений на Иран.

Также в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об атаке по целям в нескольких городах Израиля — в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.

Ракета Haj Qasem — это иранская баллистическая ракета средней дальности, названная в честь генерала Касема Сулеймани — командира сил «Аль-Кудс» КСИР. Она впервые была представлена в 2020 году. Ее дальность составляет 1,4 тысячи километров.

17 марта в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о новой серии атак по объектам иранского правительства в Тегеране.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир ранее отметил значительные успехи в Иране, способных повлиять на оперативные результаты и цели страны. По его словам, израильские силы, помимо ударов по военной и промышленной инфраструктуре Ирана, атакуют подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее в Израиле заявили об уничтожении самолета верховного лидера Ирана.