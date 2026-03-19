Иран впервые показал кадры применения ракет "Хадж Касем"

Иран впервые обнародовал видео боевого применения баллистической ракеты средней дальности "Хадж Касем" (Haj Qasem).

Они были запущены в ходе 59-й волны ударов по целям на Ближнем Востоке. Как поясняет военный эксперт Юрий Лямин, "Хадж Касем" существует в двух версиях. У обычной дальность поражения - до 1400 км, у высокоточной - 1200 км. Также на кадрах можно наблюдать пуски ракет Ghadr, Khayber Shekan и Fattah-1.

Иран решил использовать новый вид оружия против США и Израиля

О первом применении БСРД "Хадж Касем" КСИР заявил 17 марта. Тогда целями атак стали центры управления и принятия решений, связанные с воздушными операциями Израиля, объекты ОПК, военная инфраструктура и места сбора израильских военных.

Напомним, что в ночь на 19 марта Иран в ответ на атаку Израиля по нефтегазовым месторождениям в Южном Парсе нанес ракетные удары по нефтегазовым предприятиям в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре. Был поражен крупнейший в мире завод СПГ в катарском городе Рас-Лаффан.