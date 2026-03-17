Стало известно о возможном поджоге на борту авианосца США

Авианосец USS Gerald R. Ford в настоящий момент направляется на военно-морскую базу США на греческом острове Крит с тем, чтобы дозаправиться и провести расследование причин пожара на корабле, пишет греческая газета Kathimerini.

12 марта в главном прачечном отделении авианосца произошло возгорание. Огонь распространился через вентиляцию сушильной машины, его удалось потушить только через 30 часов.

В итоге, более 600 военнослужащих лишились спальных мест и временно размещены в проходах и общих помещениях. Пользование прачечными стало невозможным.

Журналисты заметили, что согласно одной из рассматриваемых версий, пожар на корабле возник не случайно, а был умышленно устроен членами экипажа авианосца с целью прекращения боевой миссии на Ближнем Востоке.

Кроме того, команда корабля уже десять месяцев принимает участие в боевом походе, что в два раза превышает стандартный срок развертывания.

В Пентагоне признают, что корабль и команда работают на пределе возможностей, а плановый ремонт, намеченный на начало года, был отложен, заметили авторы статьи.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) — флагманский атомный авианосец, головной корабль одноимённого типа, пришедшего на смену авианосцам типа «Нимиц». Назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, служившего на флоте во время Второй мировой войны.

Введён в эксплуатацию 31 мая 2017 года, заменив USS Enterprise (CVN-65), который закончил свою 51-летнюю службу в декабре 2012 года.

Водоизмещение — около 100 000 т. Длина — 337 м; ширина — 78 м (полётная палуба), 41 м (по ватерлинии); высота — 76 м. Осадка — 12 м. Двигатели — два ядерных реактора Bechtel A1B, каждый мощностью около 700 МВт.

В феврале 2026 года Gerald R. Ford столкнулся с серьезными неполадками канализационной системы: сточные массы затапливали туалеты, членам экипажа приходилось стоять в очередях более 45 минут.

23 февраля авианосец прибыл на базу США в бухте Суда на острове Крит и пробыл там до 27 февраля.