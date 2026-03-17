Опасность БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Сочи и «Сириуса». Об этом сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава первой в России федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

По данным корреспондента РИА Новости, в Сочи работают сирены оповещения.

«Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал Плишкин.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили 39 беспилотников украинских войск, летевших к Москве. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр столицы Сергей Собянин.