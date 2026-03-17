Франция провела имитацию запуска ядерной ракеты

Андрей Дуванов

Франция провела военные учения «Покер», во время которых сымитировали запуск ядерной ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Parisien.

Как сообщает источник, в учениях приняли участие около 40 самолетов Rafale и Mirage 2000, а также самолет дальнего обнаружения AWACS и самолеты-заправщики A330 MRTT. Во время учений вся эскадрилья пролетела к Средиземному морю, огибая атлантическое побережье. После этого они полетели в сторону центра Франции, чтобы сымитировать запуск ядерной ракеты.

«В ночь с понедельника на вторник воздушно-космические силы Франции провели операцию "Покер", учения, предназначенные для подготовки стратегических военно-воздушных сил к ядерному удару», — сообщает издание.

Отмечается, что во время учений военные также имитировали помехи при передачи данных между самолетами, включая радиосвязь и GPS-навигацию. Как объяснили в ВВС Франции, это было необходимо для того, чтобы испытать способность французских сил действовать в режиме ограниченной функциональности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет помогать США с разблокировкой Ормузского пролива.