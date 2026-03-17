Франция провела имитацию запуска ядерной ракеты

Франция провела военные учения «Покер», во время которых сымитировали запуск ядерной ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Parisien.

Как сообщает источник, в учениях приняли участие около 40 самолетов Rafale и Mirage 2000, а также самолет дальнего обнаружения AWACS и самолеты-заправщики A330 MRTT. Во время учений вся эскадрилья пролетела к Средиземному морю, огибая атлантическое побережье. После этого они полетели в сторону центра Франции, чтобы сымитировать запуск ядерной ракеты.

«В ночь с понедельника на вторник воздушно-космические силы Франции провели операцию "Покер", учения, предназначенные для подготовки стратегических военно-воздушных сил к ядерному удару», — сообщает издание.

Отмечается, что во время учений военные также имитировали помехи при передачи данных между самолетами, включая радиосвязь и GPS-навигацию. Как объяснили в ВВС Франции, это было необходимо для того, чтобы испытать способность французских сил действовать в режиме ограниченной функциональности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет помогать США с разблокировкой Ормузского пролива.