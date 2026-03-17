На Украине подтвердили приближение армии России к Славянску

Вооруженные силы (ВС) России приблизились к Славянску, находящемуся в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на карты военно-аналитического ресурса Deep State.

«Армия РФ продвинулась на трех участках около трассы на Славянск», — сообщает издание.

На карте видны продвижения в северо-западном направлении, в сторону агломерации.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники писал, что Вооруженные силы России продвинулись на славянском направлении. Сообщалось, что до Славянска российской армии осталось пройти около 15-20 километров.