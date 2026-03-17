Без оператора, связи, но с интеллектом. В Киеве заметили необычный беспилотник

Из Киева приходят интересные вести. Украинская сторона заявляет, что их столица была атакована барражирующим боеприпасом «Ланцет» (на фото ниже). И не просто дроном, а аппаратом с искусственным интеллектом. Как сообщается, подобный аппарат упал в районе Площади независимости (Майдана). СМИ противника предполагают, что беспилотник использовался в рое, также были использованы автономные навигация и поиск целей.

Дроны летят стаей

Более того, этот летающий боеприпас даже может атаковать без связи с оператором. Противник заметил даже необычную маркировку на корпусах снарядов – цветные круги.

Подобные круги ранее замечали и «наши» и «их» наблюдатели на автономных БПЛА V2U. Считается, что круги нужны для того, чтобы аппараты могли сами координировать движение в группе. Они позволяют держаться рядом и перемещаться «стаей». Из Киева и доносят о групповой атаке.

Над Майданом витают тучи и аппараты... А если бы в 2013 году был сделан иной выбор?

ТГ-канал «Военная хроника» замечает по этому поводу:

«Если данные подтвердятся, то речь может идти о серьёзном технологическом сдвиге».

Американскую фантастику воплощает ОПК РФ

А именно: автономные алгоритмы, вшитые в электронику беспилотных машин, позволят дронам продолжать выполнять боезадачу, даже когда идёт активное радиоэлектронное подавление.

Допустим, нужно уничтожить конкретную электроподстанцию. В память дрона заносятся координаты объекта, внешний вид, возможный пейзаж вокруг, объекты противника, которые нужно обходить или уничтожать по дороге. И... всё!

Если такой «барражер» не будет уничтожен прицельным огнём, он выполнит свою задачу даже в условиях радиоподавления. Ему не нужна будет связь с оператором: координаты известны, а ИИ позволяет самостоятельно ликвидировать угрозы.

Но могут они и больше. Не только наносить прицельный удар в тылу противника, но и самостоятельно выбирать цели без участия оператора. А также и перегружать системы ПВО противника.

В общем, позволим себе лирическое отступление. В одном американском фантастическом рассказе (то ли у Брэдбери, то ли у Саймака) какой-то аферист купил ящик странных вещей. Им достаточно было приказать, что делать, а уж они сами определяли, как. В том числе могли улететь/уехать ликвидировать врагов главного героя. Так мы, видимо, на пороге подобных же «вещей».

Стоит платформа, а БПЛА по небу над ней летают... И тишина

Считается, что первоначально ИИ-«Ланцеты» появились на украинском театре военных действий в прошлом году. Потом случился некий перерыв, вероятно их совершенствовали. И вот – новое появление.

Первые модели ИИ-«Ланцетов» назывались «Изделие 51» и «Изделие 52». Но полноценные роевые технологии применили на дронах «Изделие-53».

53-и изначально создавались для «сетецентрической» войны и автономного взаимодействия друг с другом.

Нынешняя перспектива в этой технологии – создание дрононосцев. Это могут быть автомобили или иные платформы, которые можно будет перемещать в конкретный район и удалённо активировать. Можно предположить, что враг будет шокирован.

Семь лет прогресса

Вообще же, семейству «Ланцетов» и его создателям быть первопроходцами не впервой. Его изначальная концепция – воздушная мина. То есть он висит в воздухе и ждёт, когда в зоне поражения появится БПЛА, вертолёт и самолёт врага. Там он мог развивать скорость до 300 км/ч, чтобы достичь и поразить их.

Впервые представлен «Ланцет» был ещё в 2019 году. Как сообщалось тогда, их производят предприятия, входящие в контур концерна «Калашников». Тогда «Калашников» заявлял, что его машины были успешно опробованы в ходе боевых действий в Сирии.

Ныне же у базовой версии следующие характеристики. Считается, что аппарат может пролететь от 40 до 70 км. Длительность полёта – до 45 минут.

Заряд может осколочно-фугасным или кумулятивным. В комплекте – оптоэлектронное наведение, и визуальные системы обнаружения цели (для оператора).

Если того требует боевая задача, может быть оснащён инфракрасной камерой, радиометром и газоанализатором. «Ланцеты» малозаметны для радаров в принципе, так как собраны из композитных материалов и имеют малошумный электродвигатель.

НАТО на заметку взяло

Американское издание The National Interest приводило такую статистику: за годы СВО «ланцетами» было уничтожено до половины всех НАТОвских систем, что используют украинские силы.

Судя по всему, после «вживления» искусственного интеллекта данному барражирующему дрону, системы ПРО и ПВО врага в тылу просто исчезнут.

Особо отрадно, что пионерами в подобным системах становимся именно мы. Не Турция, которая стала первой собирать беспилотники-камикадзе. И даже не США. В общем, этот прогресс после СВО не должен быть забыт.