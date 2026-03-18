СМИ: США перебрасывают корабль с морпехами на Ближний Восток

США перебрасывают десантный корабль USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на Ближний Восток, сообщает CNN.

По данным телеканала, судно вышло с американской базы на Окинаве и уже достигло берегов Сингапура. На его борту могут находиться до 2,2 тыс. военнослужащих.

Официальные лица подтвердили CNN, что подразделение направляется на Ближний Восток, но не уточнили, где именно оно будет развёрнуто.

Ранее стало известно, что американский авианосец USS Gerald R. Ford вернётся на военно-морскую базу Суда на греческом острове Крит после пожара на борту.