Хроническая нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины может обернуться ослаблением украинских позиций. Об этом пишет газета Financial Times.

Издание отметило, что сейчас Украина выходит из самой суровой зимы с начала вооруженного конфликта и стороны готовятся к усилению боевых действий.

Однако постоянная нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины и переброс подразделений в точки боевого соприкосновения, могут ослабить украинские позиции.

«Украина совершает редкие продвижения в «зоне поражения»», - констатировали журналисты.

Напомним, что на Украине уже приняты законы о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Также допущены к службе по контракту люди старше 60 лет. При этом депутат Рады Яна Зинкевич предупредила, что стране рано или поздно придется вернуться к вопросу мобилизации женщин.

Военных эксперты уже обратили внимание на то, что женские подразделения есть на ряде участков фронта, например, в районе Славянска. Но их численность не превышает мужскую часть военнослужащих.