Израиль нанес удары по Бейруту

Израиль нанес удар в район Бурдж аль-Бараджни, примерно в двух километрах от международного аэропорта Бейрута. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет РИА Новости.

«Мощный удар израильского самолета пришелся по окраине Бурдж аль-Бараджне. Отсюда до аэропорта около двух километров», - пояснил осведомленный источник.

Также, по информации издания, ранее ударам авиации подвергся район Джамус, шум от беспилотников и военных самолетов слышен и в центральных районах ливанской столицы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. Также армия Израиля наносит удары по Ливану. В ЦАХАЛ объявили о начале ограниченной наземной операции против группировки «Хезболлы» на юге Ливана.