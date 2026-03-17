"Герани" уничтожили мобильные группы ПВО, охоту сняли на видео

Опубликовано видео с курсовых камер БПЛА "Герань", уничтоживших две мобильные группы ПВО в Николаевской области.

Пикапы с пулеметами и аппаратурой наблюдения дежурили в поле и у лесопосадки неподалеку от села Матросовка.

Не встречая сопротивления, "Герани" уничтожили сперва мобильную огневую группу на открытой местности, затем у лесополосы.

Атаки происходили ночью, во втором случае дрон использовал для наведения тепловизор.

Блокировка Starlink не мешает российским дальним БПЛА поражать цели - в том числе в FPV-режиме. Особая прелесть ситуации в том, что беспилотники успешно охотятся на ПВО - хотя украинцы задумывали наоборот.