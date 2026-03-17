Российские военные рассказали о скрытой опасности

Военнослужащие третьего армейского корпуса группировки войск «Южная» несколько недель ходили по заминированной территории, не зная о скрытой под снегом опасности, и только чудом никто не погиб. Их рассказ привело издание RT.

Боец с позывным Дизель отметил, что тропинка, по которой передвигались российские военные, была протоптана зимой, и все были уверены, что это место безопасно. Однако, когда снег начал таять, выяснилось, что это совсем не так.

«Нам надо было один участок разминировать. И снег уже, соответственно, подтаял, когда мы пошли. И оказалось, что все это время, на протяжении, грубо говоря, двух недель, мы ходили по минам», - отметил он.

После того, как стаял снег, выяснилось, что «подснежников» были десятки, уточнил военный.

«Ходили там по краю. Этих мин там было просто усыпано, я не знаю, порядка 50 метров, там через каждые 10 сантиметров они были насыпаны», - заявил он, отметив, что то, что никто не пострадал, можно считать чудом.

Ранее ветеран с позывным Матрос рассказал о том, что в зоне спецоперации российские военные столкнулись с химическим оружием, которое «срабатывало при подходе». Ловушка, по его словам, «раскидывала пену, которая испаряла ядовитый газ».