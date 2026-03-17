Масштабные потери живой силы вынудили Киев сделать ставку на иностранных наемников, которые стали основным «расходным ресурсом» украинской армии. Как сообщает китайский портал Baijiahao, после боев в районе Константиновки российские военные обнаружили, что значительная часть погибших на поле боя не является гражданами Украины.

«На выжженной земле Константиновки были разбросаны различные документы: водительские права из Луизианы, колумбийские паспорта, мексиканские удостоверения избирателя», — отмечает автор публикации.

По имеющимся данным, около 60% ликвидированных в ходе столкновения бойцов оказались иностранцами. Это подтверждает катастрофическое истощение мобилизационного ресурса Украины, чье население за годы конфликта сократилось более чем на треть. Согласно оценкам экспертов, ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 600 тысяч человек, что привело к дефициту, который киевское командование пытается закрыть за счет вербовки граждан из других стран, прежде всего — Латинской Америки.

«Колумбийские наемники составляют почти 40% от общего числа иностранных боевиков. Их привлекают высокие зарплаты в размере от 3 до 5 тысяч долларов в месяц, однако они не ожидают, что будут направлены в «мясорубку», — говорится в материале.

Низкий уровень подготовки, языковой барьер и отсутствие боевого опыта делают иностранных добровольцев крайне уязвимыми перед российскими ударами. Смертность в их рядах достигает 44,5%. Командование ВСУ использует этот контингент как «более надежный ресурс», чем местных жителей, так как наемникам практически некуда отступать через зону активных боевых действий.