Китай в шоке: оказалось, с русскими воевали не украинцы

Московский Комсомолец

Масштабные потери живой силы вынудили Киев сделать ставку на иностранных наемников, которые стали основным «расходным ресурсом» украинской армии. Как сообщает китайский портал Baijiahao, после боев в районе Константиновки российские военные обнаружили, что значительная часть погибших на поле боя не является гражданами Украины.

Китай в шоке: оказалось, с русскими воевали не украинцы
© EPA/TACC
«На выжженной земле Константиновки были разбросаны различные документы: водительские права из Луизианы, колумбийские паспорта, мексиканские удостоверения избирателя», — отмечает автор публикации.

По имеющимся данным, около 60% ликвидированных в ходе столкновения бойцов оказались иностранцами. Это подтверждает катастрофическое истощение мобилизационного ресурса Украины, чье население за годы конфликта сократилось более чем на треть. Согласно оценкам экспертов, ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 600 тысяч человек, что привело к дефициту, который киевское командование пытается закрыть за счет вербовки граждан из других стран, прежде всего — Латинской Америки.

«Колумбийские наемники составляют почти 40% от общего числа иностранных боевиков. Их привлекают высокие зарплаты в размере от 3 до 5 тысяч долларов в месяц, однако они не ожидают, что будут направлены в «мясорубку», — говорится в материале.

Низкий уровень подготовки, языковой барьер и отсутствие боевого опыта делают иностранных добровольцев крайне уязвимыми перед российскими ударами. Смертность в их рядах достигает 44,5%. Командование ВСУ использует этот контингент как «более надежный ресурс», чем местных жителей, так как наемникам практически некуда отступать через зону активных боевых действий.