Шойгу назвал главные цели Киева

Первоочередными целями Вооруженных сил Украины на российской территории являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург. Он принял участие в совещании по вопросам готовности МЧС и госорганов к паводкам и защите критических объектов от терактов.

По словам Сергея Шойгу, в нынешних условиях ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности из-за динамики развития средств поражения ВСУ, в первую очередь беспилотных систем, а также из-за «изощренности методов их применения».

«Первоочередными целями противника являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса», - констатировал он.

Напомним, что сегодня ночью были уничтожено 206 БПЛА, в том числе и летевших на Москву. Атаке подверглись приграничные районы Брянской области, где были ранены четыре человека. Ранения в результате налета получили и пятеро жителей Белгородской области, один человек погиб.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что беспилотники ВСУ попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. По данным Минобороны России, над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», было уничтожено 10 украинских ударных БПЛА.