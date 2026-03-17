«Ситуация станет плачевной»: генерал раскрыл детали летнего краха ВСУ
Украинская армия столкнется с критической нехваткой западных вооружений уже этим летом, так как внимание Вашингтона сместилось на ближневосточный театр военных действий. Об этом в интервью News.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, из-за конфликта в Иране поставки боеприпасов для комплексов Patriot для ВСУ окажутся под угрозой.
«Оружия у ВСУ будет не хватать из-за конфликта на Ближнем Востоке. Для Соединенных Штатов очень важны определенные запасы вооружения, поскольку идет война в Иране», — пояснил эксперт.
По словам Попова, западные союзники Киева осознают, что американская помощь переориентирована на новые приоритеты, что неизбежно отразится на обороноспособности Украины.
«Если говорить о Европе, то она тоже будет тратить оружие с оглядкой, поскольку понимает, что США не поставят им ракеты для Patriot. Поэтому определенный дефицит появится и у Украины. Это произойдет, я думаю, в начале лета. То есть весной для ВСУ все будет еще не так критично, а вот после ситуация станет плачевной», — подчеркнул генерал.
В сложившейся ситуации Киеву придется возвращаться к использованию устаревших советских систем ПВО. Однако, как объяснил генерал, возможности для самостоятельного производства вооружений в стране фактически исчерпаны.
Несмотря на неизбежное ослабление оборонного потенциала, эксперт полагает, что ВСУ сохранят частичный контроль над воздушным пространством, но промышленный упадок не позволит быстро восполнить потери.
"То есть так или иначе конфликт на Ближнем Востоке сильно повлияет на позиции ВСУ на фронте", — подытожил эксперт.