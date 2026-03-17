Генерал раскрыл детали летнего краха ВСУ

Украинская армия столкнется с критической нехваткой западных вооружений уже этим летом, так как внимание Вашингтона сместилось на ближневосточный театр военных действий. Об этом в интервью News.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, из-за конфликта в Иране поставки боеприпасов для комплексов Patriot для ВСУ окажутся под угрозой.

«Оружия у ВСУ будет не хватать из-за конфликта на Ближнем Востоке. Для Соединенных Штатов очень важны определенные запасы вооружения, поскольку идет война в Иране», — пояснил эксперт.

По словам Попова, западные союзники Киева осознают, что американская помощь переориентирована на новые приоритеты, что неизбежно отразится на обороноспособности Украины.

«Если говорить о Европе, то она тоже будет тратить оружие с оглядкой, поскольку понимает, что США не поставят им ракеты для Patriot. Поэтому определенный дефицит появится и у Украины. Это произойдет, я думаю, в начале лета. То есть весной для ВСУ все будет еще не так критично, а вот после ситуация станет плачевной», — подчеркнул генерал.

В сложившейся ситуации Киеву придется возвращаться к использованию устаревших советских систем ПВО. Однако, как объяснил генерал, возможности для самостоятельного производства вооружений в стране фактически исчерпаны.

Несмотря на неизбежное ослабление оборонного потенциала, эксперт полагает, что ВСУ сохранят частичный контроль над воздушным пространством, но промышленный упадок не позволит быстро восполнить потери.