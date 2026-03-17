Российские Су-30СМ2 отработали «ночное рандеву»

Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30СМ2, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота России отработали ночную дозаправку в воздухе. Об этом пишет «Красная звезда».

В учении задействовали более десяти единиц техники смешанного авиаполка морской авиации Балтфлота и воздушный танкер Ил-78.

Отмечается, что ночью заправочный шланг выпускают на максимальную длину для увеличения безопасной дистанции. При этом шланг подвергается резким колебаниям. Кроме того, слабо подсвеченный конус шланга сложно рассмотреть в темноте. Для выполнения «ночного рандеву» летчику необходимо идеально ровно выдерживать скоростной режим и высоту.

В феврале портал Army Recognition писал, что полеты российских Су-30СМ2 у границ НАТО испугал западных обозревателей. Истребители несли противокорабельные ракеты Х-31 и кассетные бомбы РБК-500.