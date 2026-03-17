Три сценария финала в Иране: мир ждет крах в любом случае

Сербское издание «Нови Стандарт» представило три сценария развития войны в Иране, каждый из которых несет гарантированные потрясения для мира.

Первый вариант предполагает «короткий и жестокий конфликт» длительностью около двух недель. В этом случае мир потеряет порядка 1,4% годового экспорта нефти и СПГ.

Второй сценарий — затяжные военные действия сроком на три месяца. Последствия будут куда более тяжелыми: «Потери достигли бы пяти или шести процентов мирового экспорта нефти и СПГ».

Третий, наиболее катастрофичный сценарий, также подразумевает трехмесячную войну, но с долгосрочным разрушением критических мощностей на иранском острове Харк. Последствия такого удара будут ощущаться даже в 2027 году. Как отмечает автор материала, «стоимость нефти в таком случае может достигнуть 150 долларов за баррель, а стоимость газа в ЕС — 120 евро».

Ситуация усугубляется тем, что Тегеран начал минирование пролива, располагая арсеналом из 5000 мин. «Иран уже начал устанавливать мины в Ормузском проливе, что может всего за несколько дней превратить этот важнейший судоходный канал в ад», — подчеркивается в статье.

Автор резумирует, что если Ормузский пролив останется закрытым дольше трех месяцев, это может стать "более серьезным потрясением, чем последствия войны Судного дня 1973 года или иранской революции 1979 года".