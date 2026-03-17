Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение о том, что России необходимо активно уничтожать корабли, которые доставляют комплектующие для беспилотников на Украину. Об этом пишет NEWS.ru.

Аналитик отметил, что эти поставки часто замаскированы под гражданские грузы, что делает их труднозаметными.

Собеседник издания подчеркнул важность уничтожения таких грузов для уменьшения количества беспилотников, действующих на стороне Украины.

Кроме того, эксперт предложил использовать крупные беспилотники, такие как «Альтиус» или «Иноходец», для повышения эффективности противовоздушной обороны России. С помощью этих дронов можно будет размещать радиолокационное оборудование, что поможет более эффективно обнаруживать вражеские аппараты и направлять на них истребители или мобильные группы ПВО.

Ранее генеральный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин заявил, что атакующие Москву в течение трех последних дней украинские дальнобойные дроны-камикадзе FP-1 сделаны по принципу немецкого разведывательного самолета «Рама».