Российская армия взяла под контроль населенные пункты Сопычь и Каленики

Вооруженные силы (ВС) России освободили село Каленики в Донецкой Народной Республике (ДНР) и установили контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области, — сказано в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что освобождением села Каленики занимались подразделения «Южной» группировки войск.

Днем ранее, 16 марта, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в текущий момент штурмовые подразделения группировки войск «Запад» ведут сражения за Красный Лиман в ДНР и уже контролируют более половины города. Он добавил, что войска активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска, а также вышли на юго-западные окраины Константиновки.

В тот же день Валерий Герасимов сообщил, что за последние две недели российские военнослужащие заняли 12 населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине.