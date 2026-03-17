Стало известно, когда Киев столкнется с нехваткой ракет для ПВО

Через один-три месяца Украину, вероятно, ожидает серьезный дефицит ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертов, передает ТАСС.

Эскалация вокруг Ирана усугубляет мировой кризис в сфере противовоздушной обороны. Как сообщает агентство, текущий спрос на ЗРК и боеприпасы к ним уже значительно превышает возможности производителей.

Военный эксперт Иван Киричевский предупреждает, что в ближайшее время Украина может столкнуться с острой нехваткой ракет для Patriot. По его словам, даже дефицит в 30 единиц станет критической проблемой, так как свободных комплектов попросту не останется ни в Европе, ни в США.

Производство ракет PAC-3 MSE сегодня едва достигает 650 единиц в год, тогда как только эскалация на Ближнем Востоке за несколько недель могла «сжечь» более тысячи таких боеприпасов. Для сравнения: Украина за всю зиму, по данным РБК-Украина, израсходовала 117 ракет этого типа.

Аналитики подчеркивают, что Patriot в настоящее время является единственным типом ЗРК в распоряжении ВСУ, способным эффективно сбивать баллистические цели. Официальных данных о перехватах таких ракет франко-итальянскими системами SAMP/T пока нет, хотя европейские производители уже несколько лет работают над модернизацией своего комплекса.

По данным агентства, уже в этом году Франция может передать Украине первые модернизированные системы ПВО SAMP/T NG. Ожидается, что комплексы будут сразу же испытаны в боевых условиях.