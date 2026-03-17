В Кремле назвали тщетным сопротивление Киева в виде атак на регионы РФ

Киев должен перейти к процессу мирного урегулирования украинского кризиса, а не продолжать «абсолютно тщетное сопротивление». Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По данным издания, в ходе брифинга пресс-секретарь президента России прокомментировал попытки Вооруженных сил Украины атаковать беспилотниками российские регионы.

«Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление вместо того, чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса», - отметил Дмитрий Песков.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили о перехвате 206 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе и 40 дронов, которые летели на Москву. В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин отметил, что за последние двое суток силы ПВО уничтожили на подлете к городу и «на втором рубеже по направлению к Москве» около 250 дронов.