Названа причина беспрецедентных атак на Москву

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов считает, что налеты дронов ВСУ в последние дни связаны с попытками Украины и западных стран составить электронную карту российской ПВО. Об этом военный рассказал «Московскому комсомольцу».

В Минобороны РФ сообщали, что за вечер 16 марта и ночь 17 марта российская ПВО перехватила 206 украинских беспилотников, в том числе 62 дрона - над Брянской областью, 43 - над столичным регионом. Военные заявили, что 40 беспилотников летели на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за последние двое суток силы ПВО уничтожили на подлёте к столице и «на втором рубеже по направлению к Москве» около 250 дронов.

Попов заявил, что, несмотря на массовые налеты дронов, в зоне боевых действий у ВСУ ничего не получается. Украина, по его мнению, находится на грани «истощения и краха».

«Это все толкает киевский режим на то, чтобы попытаться себя проявить любой ценой», - подчеркнул генерал-майор.

Попов добавил, что украинскими властями управляют британские «кукловоды». Они, по его мнению, просчитали многие ходы наперёд. Военный считает, что групповые удары беспилотниками по центральной части России наносят «с упором на будущее».

«Они не просто так начали «квадратно-гнездовым» способом посылать беспилотники, особенно на Москву. Это проба пера», - сказал Попов.

По его мнению, такую задачу перед Киевом поставили западные страны, которые могут подключать «элементы искусственного интеллекта» и проверять российскую противовоздушную оборону.

«Смотрят, где у нас расположены радары большой мощности, где мобильные системы ПВО работают, как они функционируют в ночное время. Им сейчас нужна эта информация, и они ее набирают по крупицам, чтобы потом смоделировать», - предположил военный.

Он подчеркнул, что ни одна, даже самая совершенная система ПВО не гарантирует стопроцентного уничтожения целей. В то же время Попов выразил уверенность, что российский Генштаб сейчас занят тем, чтобы «сработать на упреждение».