Израиль сообщил о ликвидации секретаря Совбеза Ирана Лариджани

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате авиаудара Военно-воздушных сил Израиля. Об этом во вторник, 17 марта, заявил глава Министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац.

Он рассказала, что получил доклад об этом от главы Генерального Армии обороны Израиля Эяля Замира. По словам министра, вместе с Лариджани в результате удара был убит командующий силами «Басидж» Голамреза Сулеймани.

— Лариджани и командир «Басидж» были ликвидированы за одну ночь и присоединились к главе программы уничтожения Хаменеи и всем ликвидированным членам «оси зла» в глубинах ада, — передает слова Каца газета Times of Israel.

По данным BBC, Лариджани был одной из целей израильского удара, нанесенного прошлой ночью по территории исламской республики. Он был нанесен по конспиративной квартире после того, как поступила информация, что туда прибыл Лариджани — по некоторым данным, вместе с сыном.

Лариджани называют архитектором ядерной программы Ирана. Еще в 2000-е он курировал переговоры с США по этому вопросу, в 2020-е стал главной действующей силой сближения Ирана с Китаем. Лариджани был одним из ближайших союзников убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи удалось избежать гибели при ракетном обстреле США 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад.