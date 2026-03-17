Шойгу предупредил о террористических угрозах России от 56 государств

Против России развернута масштабная кампания, в которой задействованы спецслужбы 56 государств. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

Он рассказал, что страны Запада объединили свои разведывательные ресурсы и опыт для подготовки диверсионных и террористических атак на российских объектах. Шойгу отметил, что арсенал методов, используемых для дестабилизации ситуации, постоянно расширяется и совершенствуется.

— Нам противостоит отлаженная и мощная система, которая использует все доступные инструменты для совершения терактов и диверсий, — подчеркнул секретарь Совбеза.

Единственным эффективным ответом в сложившихся условиях, по мнению Шойгу, должна стать «высочайшая организованность» и безукоризненная исполнительская дисциплина на всех уровнях. На нынешнем совещании он предложил обсудить, как исполняются эти меры и что необходимо предпринять дополнительно, передает ТАСС.

Одним из недавних терактов стал взрыв около площади Савеловского вокзала. который прозвучал в ночь с 23 на 24 февраля. В результате детонации погибли подрывник, а также сотрудник ДПС — старший лейтенант полиции Денис Братущенко.