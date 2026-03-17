Раскрыты неожиданные последствия удара по базе США в Катаре

Американская система ПВО оказалась бессильна перед недавней атакой Ирана на крупнейшую авиабазу США на Ближнем Востоке «Аль-Удейд» в Катаре. Удар не только нанес значительный урон инфраструктуре, но и полностью сорвал график полетов американской авиации. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, целями стали объекты, критически важные для функционирования базы. Помимо взлетно-посадочных полос, под обстрел попали топливные терминалы и места стоянки авиатехники, включая новейшие истребители F-35.

«На авиабазах США, по которым работает Иран, находятся в том числе самолеты пятого поколения, те же F-35. Удары по взлетно-посадочной полосе, по терминалам, где хранится топливо, срывают график полетов американской авиации», – подчеркнул эксперт.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), взявший на себя ответственность за атаку, также заявил об ударах по объектам противоракетной обороны в Израиле, однако основной целью называлась именно база «Аль-Удейд».

Анализируя причины неудачной работы американской системы ПРО, Кнутов указал на ее общее ослабленное состояние. По имеющимся данным, Ирану удалось успешно поразить ключевые элементы противоракетной обороны США.

«Иран активно и успешно отработал по комплексам THAAD. По данным КСИР, четыре комплекса THAAD были выведены из строя, повреждены и комплексы Patriot», – рассказал Кнутов.

Кроме того, серьезный урон нанесен системам связи и управления. Выведены из строя спутниковые каналы, которые обеспечивают передачу целеуказаний от космических аппаратов к наземным батареям ПРО.