США предрекли потери при захвате острова Харк

Попытка захвата иранского острова Харк обернется для Соединенных Штатов серьезными потерями. Исламская Республика может сорвать десантирование минами, заявил в интервью «Известиям» экс-начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник.

У США достаточно возможностей для переброски необходимых для десанта сил, поделился своей точкой зрения он.

Вместе с тем собеседник издания не исключил, что Тегеран примет все меры для предотвращения высадки. Бражник спрогнозировал большие потери американских сил. В частности, иранские военнослужащие могут использовать противодесантные мины, а также морские дроны и БПЛА.

При использовании мин нынешнего поколения будет создан барьер, позволяющий противостоять десантной операции, резюмировал военный эксперт.