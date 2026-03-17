День превратился в ночь: видеорегистратор снял мощный удар по Тегерану

Появились кадры мощного авиаудара по одной из улиц Тегерана, снятые автомобильным видеорегистратором.

На записи видно, как машина движется по оживленной городской дороге: в потоке - десятки автомобилей, вдоль улицы расположены магазины и другие коммерческие здания. Спустя примерно 17 секунд после начала ролика слева от проезжей части происходит мощный взрыв - предположительно, в результате ракетного удара.

Ударная волна и обломки за считанные мгновения накрывают улицу, а плотное облако дыма практически полностью перекрывает видимость - на записи становится темно, словно наступила ночь. Несмотря на это, регистратор продолжает съемку.

Через некоторое время слышен еще один взрыв - фиксируется вспышка и жуткий грохот, после чего запись обрывается.

Судя по данным видеорегистратора, инцидент произошел 3 марта, однако сами кадры были опубликованы лишь сейчас. Обстоятельства удара и его последствия уточняются.