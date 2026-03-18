В небе над Майкопом произошла серия взрывов

Над Майкопом прогремели несколько громких взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. По словам горожан, в районе Майкопа были слышны пять-семь взрывов. Местные жители сначала решили, что это гроза, но затем увидели в небе над городом яркие вспышки.

18 марта сообщалось, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали на два дома в Лазаревском районе Сочи. За день до этого в министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в течение семи часов перехватили и уничтожили 35 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".