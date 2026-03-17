206 украинских дронов: какие регионы оказались под ударом к утру 17 марта
По данным Минобороны России, сегодня ночью были уничтожено 206 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе и летевшие на Москву. Какие еще регионы оказались в опасности, в сводке «Рамблера».
В военном ведомстве России уточнили, что больше всего дронов атаковало Брянскую область, здесь сбиты 62 БПЛА. Над Московским регионом уничтожено 43 аппарата, в том числе 40 БПЛА, летевших непосредственно на Москву.
28 беспилотника сбиты над территорией Краснодарского края, 18 – над Крымом, по 12 БПЛА перехвачены в Смоленской области и над акваторией Азовского моря. Девять дронов сбиты системами ПВО территорией Калужской области, восемь – над Белгородской. Шесть уничтожены в Ростовской области. Нападению четырех беспилотников подверглась Ленинградская область, трех – Астраханская, а один БПЛА уничтожен в Республике Адыгея, говорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере Max.
Брянская область
Атаке подверглись приграничные районы Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в поселке Белая Березка был атакован автомобиль и ранены мирные жители.
«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Автомобиль полностью уничтожен», — отметил он.
Беспилотниками был атакован город Стародуб, здесь ранена мирная жительница, поврежден жилой дом и гражданский автомобиль. Дроны – камикадзе ударили и по селу Кистер Погарского района.
«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден жилой дом», — рассказал глава региона.
По информации Telegram-канала «Два майора», БПЛА ВСУ «Дартс» атаковали в Брянской области АЗС в Севске и в Суземке. «Видна закономерная работа противника по этому виду целей. По приграничью бьют дронами с зажигательной смесью», — отметили авторы канала.
Московская область
Несколько суток продолжаются практически непрерывные атаки Вооруженных сил Украины на Москву и Подмосковье.
«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА.
Спасибо ПВО Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу», — сообщил 16 марта в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.
Краснодарский край
Обломки БПЛА обнаружили по 16 адресам в Славянске-на-Кубани, один человек госпитализирован с переломом. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
«Фрагменты беспилотников упали в самом городе, еще в одном случае – в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани. В результате падения обломков БПЛА повреждены как минимум один фасад жилого здания и кровля, окна в нескольких домах», — уточнили в оперштабе.
Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot, что в Славянском районе было как минимум две волны дронов-камикадзе за 30 минут и около 10 взрывов. БПЛА летели на очень низкой высоте.
При этом накануне вечером в Краснодарском крае в пригороде Лабинска после атаки тушили возгорание на нефтебазе.
Белгородская область
В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель, заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Грайворон FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — рассказал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
По данным губернатора, дроны также ударили по городу Короча. В результате атаки ранены пять человек, в том числе четверо подростков.
«У 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы, у еще двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины. Бригада скорой оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались», — пояснил он.
При этом, по информации «Двух майоров», «на Запорожском фронте противник совершил пять целенаправленных атак на территорию районной больницы в городе Васильевке». А в Херсонской области накануне «подвели страшные итоги обстрелов со стороны ВСУ за выходные»: погиб мирный житель и ранены еще шестеро.