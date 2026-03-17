В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории 16 домов

Фрагменты украинских беспилотников утром 17 марта обнаружили по 16 адресам в Славянске-на-Кубани. В 15 случаях части нашли в самом городе, еще одно домовладение повреждено в садовом товариществе. Один человек пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным местных властей, пострадавшему немедленно оказали медицинскую помощь, у него диагностировали перелом и госпитализировали в местную больницу.

"В результате падения обломков БПЛА повреждены как минимум один фасад жилого здания и кровля, окна в нескольких домах. Также обломки упали на территории домовладений", - отметили в оперштабе Кубани.

Везде, где обнаружили обломки беспилотников, сегодня будут работать муниципальные комиссии по оценке ущерба, которые установят размер ущерба и компенсаций.