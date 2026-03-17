В результате атаки КСИР по авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab GlobalEye.

Как отмечает MWM, это один из самых дорогостоящих военных самолетов, эксплуатируемых на Ближнем Востоке, и самый ценный самолет ВВС ОАЭ. Он находился в ангаре, который, судя по спутниковым снимкам, после удара частично обрушился.

Предполагается, что помимо GlobalEye в ангарах размещались беспилотные летательные аппараты MQ-4C Triton ВМС США, каждый из которых стоит более 240 миллионов долларов, а также разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper ВВС США.

Разведчик GlobalEye был создан на базе канадского самолета Bombardier Global 6000. Он оснащен двумя крупногабаритными радарами и усовершенствованными каналами передачи данных, а также датчиками для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время ВВС ОАЭ являются единственным эксплуатантом этого типа самолетов. Пять GlobalEye были поставлены в период с 2020 по 2024 год в рамках контракта на сумму 2,5 миллиарда долларов. Потеря самолета еще больше ограничит возможности США и их стратегических партнеров по отслеживанию ситуации в регионе после того, как Иран уничтожил единственный за пределами США радар AN/FPS-132, расположенный в Катаре, и два радара AN/TPY-2 из систем THAAD в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах, а также несколько менее важных радиолокационных систем.