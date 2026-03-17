Редкую САУ «Вена» заметили в зоне СВО

Самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С31 «Вена», которая редко попадает на кадры из зоны боевых действий, заметили на одном из направлений специальной военной операции (СВО). На фотографию САУ обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке видна «Вена» с козырьком, который прикрывает крышу башни от дронов-камикадзе. Также верхнюю полусферу машины прикрыли маскировочной сетью.

Артиллерийско-минометную установку на шасси боевой машины пехоты БМП-3 впервые представили в 1997 году, а в 2007-м САУ прошла государственные испытания. «Вена» несет комбинированное орудие, совмещающее свойства пушки, гаубицы и миномета. Установка способна поражать цели на дальности до 12 километров управляемыми боеприпасами «Китолов-2».

В ноябре генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что государственные испытания самоходного артиллерийского орудия «Лотос» идут по графику. Разработанная для нужд Воздушно-десантных войск России установка построена на базе БМД-4М.