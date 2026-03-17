Зеленский принял закон о сексуальных домогательствах в ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении сексуальных нарушений в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон обязывает командиров немедленно реагировать на случаи сексуальных домогательств, а также наделяет полномочиями задерживать предполагаемых нарушителей половой неприкосновенности.

Также, согласно документу, в ВСУ вводятся механизмы анонимных жалоб и обучение по предотвращению сексуальной дискриминации в подразделениях.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ массово выражают недовольство из-за появления в своих рядах иностранных наемников-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Отмечается, что многие украинские бойцы отказываются идти в бой вместе с такими военными.