Почти 40 мирных жителей российских регионов погибли за неделю при ударах Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал во вторник, 17 марта, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По словам дипломата, пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних. Среди пострадавших больше всего жителей Брянской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

Самой частой причиной ранений и гибели мирного населения становились атаки украинских ударных беспилотников. Например, в ЛНР атаке дронов подвергся товарный поезд с топливом — ранения получили машинист, его помощник и сопровождающий. В Запорожской области от удара по локомотиву погибли двое железнодорожников.

Враг также бил по жилым домам и придомовым территориям, медицинским и социальным учреждениям, системам передачи и распределения электроэнергии, объектам торговли, автозаправочным станциям, автомобилям мирных жителей. Ограничения в энергоснабжении из-за ударов ВСУ ощутили на себе около 177,5 тысячи россиян, цитирует Мирошника ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник объяснил активизацию атак украинских БПЛА тем, что на фоне ближневосточной эскалации "от Украины как бы оттягивается внимание — она ушла на десятый план". Киевский режим пытается налетами дронов продемонстрировать свою мнимую силу и привлечь к себе утраченное внимание.