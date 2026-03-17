Бронегруппа элитной пехоты ВСУ уничтожена ради видео генерала Апостола

Отряд отборных штурмовиков ВСУ на бронетехнике уничтожен у села Новогригоровка в Днепропетровской области. Противник полтора месяца с чудовищными потерями пробивался к селу, чтобы записать видео и порадовать своего командира.

В январе ВСУ сосредоточили на этом участке ударный кулак из штурмовой пехоты с тяжелой бронетехникой. В течение полутора месяцев в накатах участвовали военнослужащие 10 штурмовых полков и бригад, разведывательных батальонов и сил специальных операций.

С чудовищными потерями в живой силе и технике противнику удалось дойти до села и отправить видео, снискавшее командующему группировкой генерал-майору Олегу Апостолу лавры "освободителя", пишет "Воин DV".

Затем ловушка захлопнулась. Подразделения ВС РФ блокировали пути отхода и бронегруппа (вернее то, что от нее осталось) застряла в Новогригоровке в 15 километрах от своих. Несколько дней окруженный отряд пытались снабжать по воздуху, но русские FPV и артиллерия быстро сокращали численность едоков. Группа уничтожена полностью, пленных не было.

Сейчас противник отказался от ведения массированных боевых действий, как в феврале, но продолжает перебрасывать живую силу к линии фронта. С 14 по 17 марта уничтожено более 20 групп штурмовой пехоты на пикапах.