Названо число американских военных, получивших ранения в войне с Ираном

В ходе американской операции в Иране пострадали 200 военнослужащих, из них десять получили «серьезные ранения». Об этом со ссылкой на представителя Центрального командования США Тима Хокинса пишет ABC News.

По его словам, из 200 раненых 180 военнослужащих уже вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Хокинс уточнил, что у большинства пострадавших ожоги, черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

При этом ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проинформировал, что американские военнослужащие получили ранения в ходе налетов иранских беспилотников.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В результате одного из ударов был убит верховный лидер Али Хаменеи и часть высшего командования страны. Иран ответил ударами по территории Израиля и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, из-за чего на мировых рынках резко поднялись цены на энергоносители.

При этом США начали переброску морских пехотинцев с японского острова Окинава на Ближний Восток. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о подготовке к операции по захвату иранских островов в Ормузском проливе. В свою очередь официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи предупредил о том, что если США предпримут атаку на остров Харк, то нефтегазовые объекты стран Ближнего Востока превратятся в «горы пепла».