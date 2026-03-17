Украинские военные разгромили силы НАТО на учениях

FAZ: группа под командованием украинских военных победила силы НАТО на учениях

Многонациональная военно-морская группа во главе с Украиной разгромила силы Североатлантического альянса (НАТО) на морских учениях у побережья Португалии. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Издание пишет, что группа, которой руководили представители Украины, на учениях вскрыла оборону предполагаемого противника, потопила как минимум один фрегат до того, как его экипаж осознал произошедшее, а также выявила уязвимость военно-морских сил НАТО.

По информации FAZ, у берегов Португалии отрабатывалось пять сценариев по защите портов и конвоев, а также вариант с нападением на сами конвои. Во всех пяти случаях команда «красных», которые руководили украинцы, победили «синих», то есть военно-морские силы Североатлантического альянса.

«Проблема была не в том, что они не могли нас остановить, — они даже не видели нашего оружия», — рассказал один из участников учений.

Также участник учений рассказал, что в них были задействованы беспилотные катера Magura V7, которые могут таранить вражеские корабли ли атаковать их.

"Герани" уничтожили мобильные группы ПВО, охоту сняли на видео

Украинский источник рассказал, что в состав «красной» команды, помимо украинцев, входили и американские, британские, испанские и другие подразделения, при этом представители ВСУ осуществляли общее командование.

«Учения наглядно продемонстрировали, что беспилотные системы в сочетании с оперативным опытом и проверенным планированием представляют собой «реальную угрозу» для военно-морских сил НАТО – особенно учитывая, что НАТО еще не в полной мере подготовлено к атакам с применением такого оружия», – пишет издание.

В феврале 2026 года газета The Wall Street Journal (WSJ) написала о том, что страны НАТО потерпели поражение на учениях, которые имитировали вторжение России в Литву. Затем СМИ сообщили, что страны НАТО с 9 по 20 марта проведут учения рядом с российской границей, в которых будет участвовать 25 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов альянса.

Ранее арктические учения НАТО пошли не по плану из-за отвода техники на Ближний Восток.