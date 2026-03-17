Трамп получит от военных планы по завершению конфликта с Ираном

Военные чиновники США представили президенту Дональду Трампу варианты завершения конфликта с Ираном, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники. Эти планы включают как сценарии прекращения боевых действий, так и возможности для их эскалации.

Согласно информации, размещенной в материале, военные стратеги разработали стандартные планы ведения войны, которые будут доступны президенту, если он решит изменить курс в отношении Ирана.

"Военные чиновники включили в стандартные планы ведения войны варианты прекращения конфликта в Иране, предусмотренные для президента Дональда Трампа, если он примет такое решение," — говорится в сообщении.

Трамп сообщил о потоплении уникальных кораблей Ирана

Источники отмечают, что в ежедневное планирование боевых действий включены различные сценарии, позволяющие как сворачивать конфликт, так и усиливать давление на Иран. Однако подробности о конкретных вариантах не раскрываются. Сторонники прекращения конфликта среди советников Трампа выражают обеспокоенность по поводу глобальной экономической нестабильности, вызванной продолжающимися военными действиями. Один из источников добавил, что "длительность конфликта может меняться хоть каждый день".

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной: 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные базы в регионе. Операцию Вашингтон и Тель-Авив оправдывают необходимостью предотвратить угрозу со стороны Ирана, связанной с его ядерной программой. Тем не менее, становится все более очевидным, что целью является не только безопасность, но и смена власти в Иране.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование тем, что внимание Дональда Трампа переключилось с Украины на операцию в Иране.