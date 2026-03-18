Арагчи: Иран атакует только американскую инфраструктуру

Иранские силы наносят удары сугубо по военной инфраструктуре США, расположенной на Ближнем Востоке. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи. "Мы наносим удары только по американским средствам, американским объектам, американским военным базам", - сказал глава иранской дипломатии, подчеркнув, что сами американцы атакуют Иран с территории других стран. Арагчи также отметил, что Тегеран не ограничивался нанесением ударов только по военным базам США, а атаковал всю американскую инфраструктуру на Ближнем Востоке. 13 марта сообщалось, что Иран, предположительно, атаковал американскую авиабазу Инджирлик в Турции. Агентство Anadolu отмечало, что две баллистические ракеты, направлявшиеся к Турции, были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО) НАТО. До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в этот же день Иран ударил по базе Военно-воздушных сил (ВВС) Иордании, американские военные базы в Бахрейне и Ираке, а также цели в Израиле. 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Иран наносит ответные удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.