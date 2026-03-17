В Иране высказались о сроках войны с США

Иран готов воевать с США «столько, сколько потребуется». Так о сроках конфликта высказался представитель руководства МИД Ирана, передает телеканал Ash-Sharq.

«Иран готов воевать столько, сколько потребуется. И в настоящее время Тегеран не сосредоточен на дипломатическом решении», — сообщил он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие прекращения войны с США.

Трамп рассказал о своей главной проблеме в переговорах с Ираном

«Говорить об окончании войны бессмысленно, пока не мы удостоверимся в том, что атак на наши земли больше не будет в будущем», — написал он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.