Американский генерал Антонио Агуто, который значился как глава командования по координации поддержки Украины, потерял секретные документы и напился в Киеве. Об этом стало известно из отчета Управления генерального инспектора Пентагона.

По его данным, Агуто привез в страну секретные материалы вопреки указаниям американского посла. Он оставил важные файлы в украинском поезде в Польше, когда возвращался в Германию.

Между тем, генерала видели в состоянии алкогольного опьянения на встрече с американским госсекретарем. Она была организована послом Вашингтона на Украине с участием двух украинских генералов. В отчете говорится, что инцидент с распитием горячительных напитков произошел 13 мая 2024 года, когда военачальник посещал Украину в рамках девятидневной поездки.

Очевидцы заметили, как генерал упал назад и ударился затылком о стену. Утром у него также был заметный след на лбу.

Ранее сообщалось, что украинские генералы тайно ездили в штаб США в Германии в 2022 году. Они отправлялись туда под дипломатическим прикрытием.